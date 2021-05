Weber: Leider nein. Es gab dazu in den vergangenen Jahren einige Anfragen seitens der Politik, einmal von der AfD in Berlin, und von der FDP für Bayern zur "Prävention von Plagiaten an bayerischen Universitäten und Hochschulen". Derzeit läuft die erste Erhebung zu Plagiaten in Österreich, durchgeführt vom IHS (Institut für Höhere Studien), die Ergebnisse werden im Herbst 2021 vorliegen. Österreich hat hier wie Deutschland in der Forschung großen Nachholbedarf.