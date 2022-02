Russland hat rund 130.000 Soldaten um die Ukraine zusammengezogen, mehrere Länder haben ihre Bürgerinnen und Bürger zur Ausreise aus der Ukraine aufgefordert. In dieser aufgeheizten Stimmung will Bundeskanzler Olaf Scholz am 14. Februar in Kiew und einen Tag später in Moskau Gespräche führen.