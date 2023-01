Trauer in Dnipro : "Nichts außer einer großen inneren Leere"

Kotowas Freund Denys Krywulja, der sich zum Zeitpunkt des Angriffes in einem anderen Zimmer aufgehalten hatte, fand sie blutüberströmt am Boden vor. Die Wucht der Explosion nach dem Einschlag im Nachbargebäude hatte die Fenster und Türen ihrer Wohnung zersprengt, und ein Glassplitter steckte in einem ihrer Augen. Ein anderer verfehlte nur knapp eine größere Arterie in ihrem Hals. Der 24-Jährige sagt über die ersten Augenblicke nach dem Angriff auf das Wohnhaus in Dnipro: