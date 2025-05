Migration: Rückendeckung aus Österreich für Dobrindt

Rückendeckung aus Wien für die verschärfte Grenzpolitik unter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt CSU ): Österreich begrüße die robusteren Kontrollen, sagte Dobrindts Wiener Amtskollege, Gerhard Karner, von der konservativen ÖVP am Abend. Karner sagte:

Dobrindt dazu: "Das ist etwas, was unserem gemeinsamen Ziel dient, in Europa die Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen und dafür zu sorgen, dass illegale Migration weiter zurückgedrückt wird."

Dobrindt hatte kurz nach seinem Amtsantritt eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass auch Asylsuchende den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden können.

Hattmannsdorfer: Deutsche Grenzkontrollen "absolut richtig"

Was mit nach Österreich zurückgewiesenen Menschen konkret geschehe, ließ Karner offen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Laut dem ORF sagte er:

Ich bin froh und dankbar, dass es auch in Deutschland einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik gibt.

Hattmannsdorfer: Geht um Sicherung der EU-Außengrenze

Am Ende gehe es um die Sicherung der europäischen Außengrenzen. "Die, die wirklich Asyl brauchen, müssen immer einen Platz in Europa haben. Aber die, die das Asylrecht missbrauchen, um aus wirtschaftlichen Gründen einzuwandern, die brauchen wir nicht", so Hattmannsdorfer.