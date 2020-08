Nach aktuellem Stand liegt Biden deutlich vor Sanders. Während Sanders zunächst noch Spitzenreiter war, steht bei Biden seit seinem Sieg in South Carolina alles auf Erfolgskurs. Der ehemalige Vizepräsident konnte am ersten "Super Tuesday" in zehn von 14 Bundesstaaten gewinnen. Es folgten eine Reihe von Siegen am zweiten "Super Tuesday" in Bundesstaaten wie Michigan und Mississippi. Am dritten "Super Tuesday" der Demokraten in Arizona, Florida und Illinois konnte Biden seinen Vorsprung auf Sanders weiter ausbauen.