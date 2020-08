Bekannt durch seine Immobiliengeschäfte startete Trump auch in den Medien durch. Er trat als Gast in TV-Serien und Filmen auf, so zum Beispiel in "Kevin - Allein in New York". Von 2011 bis 2015 hatte Trump einen wöchentlichen Sendeplatz als Gast-Kommentator beim Nachrichten-/Talkprogramm "Fox and Friends".