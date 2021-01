"Klären, ob Trump ein russischer Agent ist"

Eine Antwort auf die Frage, ob feindliche Agenten bis in die höchsten Ämter aufsteigen können, entscheidet auch, was man in Zukunft tun muss, um sich vor Angriffen der Feinde - von innen und von außen - zu schützen. Nach allem, was Trump Amerika angetan hat ist der Druck groß, diese monströse Frage zu klären. Viele Staatsanwälte stehen schon in den Startlöchern, warten auf den Tag, an dem Trump sein Amt verlässt.