Donald Trump: Zwischen Wahlkampf und Gericht

Während Trumps Gerichtsbesuche in New York in den vergangenen Wochen freiwillig waren, wird sich das im Laufe des Verfahrens und in den weiteren Prozessen ändern. So muss er vermutlich in einigen Wochen in dem Zivilverfahren in New York aussagen. Auch im Februar muss er persönlich vor Gericht erscheinen, wenn es um Schweigegeldzahlungen an Frauen im Rahmen des Wahlkampfs von 2016 geht.