Der Donbass, auch Donezkbecken bezeichnet, ist eine Region im Südosten der Ukraine und grenzt an Russland. Dort liegen auch die Regionen Donezk und Luhansk. Nach offiziellen Angaben von 2016 lebten in Donezk 4,2 Millionen Menschen, in Luhansk 2,2 Millionen. Wie viele dort aktuell noch leben ist schwer zu erfassen - was vor allem am seit 2014 schwelenden Krieg liegt. Teile der Bevölkerung sind geflohen. Inzwischen sollen in beiden Regionen insgesamt weniger als vier Millionen Menschen leben.