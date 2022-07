"Embeddet Journalism", also "eingebetteter Journalismus“ nennt sich diese Form der Berichterstattung. Wir wurden also permanent begleitet und bei unseren Dreharbeiten beobachtet von Vertretern des Verteidigungsministeriums. Wir sind in von ihnen organisierten Bussen gefahren und wurden von bewaffneten Soldaten der russischen Armee beschützt. Klar ist: Bei der mehrtägigen Fahrt wurden wir nur an Orte und zu Situationen gebracht, die von russischer Seite geplant waren und über die berichtetet werden soll – aus Sicht des russischen Verteidigungsministeriums. Und klar ist auch, manch Einwohner der Ruinenstädte wird im Interview mit uns zwei Mal überlegen, was er sagt, angesichts der vielen russischen Vertreter drum herum.



Befürworter des eingebetteten Journalismus betonen die unmittelbaren Eindrücke, die diese Form des Journalismus ermöglicht. Ein Besuch auf der russischen Seite der Front wäre sonst ausgeschlossen. Kritiker verweisen darauf, dass es ethisch heikel ist für Reporter, nicht frei entscheiden zu können, wohin man fährt, was man besucht, mit wem man spricht.