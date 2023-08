Für die Drohnen-Expertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations ist ein Vorteil der ukrainischen Drohnen-Entwicklung, dass ihre Systeme direkt kampferprobt sind: "Während in anderen Ländern Drohnensysteme entwickelt werden, und dann vielleicht nach vielen Jahren in einer militärischen Operation eingesetzt werden, geht das in der Ukraine direkt", sagte Franke am Donnerstag im Deutschlandfunk. Das Militär würde seine Erfahrungen an die Hersteller zurückmelden, die Drohnen dann direkt verbessern könnten.