Unterdessen hält die ukrainische Regierung eine strenge Informationssperre in Bezug auf mögliche Schäden an Zielen von militärischer Bedeutung aufrecht. Diese Treffer werden in der Regel überhaupt nicht veröffentlicht, es sei denn, ihr Ergebnis ist so eklatant offensichtlich, wie die massive Explosion des getroffenen ukrainischen Waffendepots in Chmelnizkij am 14. Mai.