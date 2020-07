Eine zweite Amtszeit Dudas werde einen Rückschritt für die Situation von LGBT-Menschen in Polen bedeuten, sagte Magdalena Swider von der Kampagne gegen Homophobie. Trzaskowski hat sich zwar auch gegen Adoptionsrechte für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. Aber in seinem Programm ist eine gesetzgeberische Initiative zur Einführung eingetragener Partnerschaften. "Das ist zwar nicht zu 100 Prozent das, was wir wollen, aber es wäre ein großer Schritt nach vorn für LGBT in Polen", so Swider.