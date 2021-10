Markus Blume antwortete: "Das können wir organisieren. Das ist das Unionsschuhwerk für den Aufbruch." Die Botschaft sei klar, so Blume: "Wir ziehen gemeinsam die Schuhe an und laufen in dieselbe Richtung." Ob das der Versuch sei, sich an die junge Zielgruppe heranzuschleimen, wollte Markus Lanz von Blume wissen.