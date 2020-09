Bernie Sanders (l) und Joe Biden (Archiv)

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

In den US-Bundesstaaten Arizona, Florida und Illinois laufen die Vorwahlen. Auch in Ohio sollte ursprünglich abgestimmt werden. Wegen des Coronavirus ordnete die Behörde jedoch kurzfristig die Schließung der Wahllokale an.



Ergebnisse werden nach deutscher Zeit am Mittwoch erwartet. Die Demokraten stimmen ab, wen sie für den besten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November halten. Ex-US-Vizepräsident Joe Biden (77) und Senator Bernie Sanders (78) liefern sich einen Zweikampf.