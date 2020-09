Die demokratischen Bewerber Bernie Sanders und Joe Biden. Archivbild

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Im Duell der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders steht die nächste Vorwahl-Runde an. Abgestimmt wird in mindestens drei Bundesstaaten: Arizona, Florida und Illinois. Auch in Ohio sollte abgestimmt werden. Dort sollen die Gesundheitsbehörden dem Gouverneur zufolge aber wegen des Coronavirus für geschlossene Wahllokale sorgen.



Es könnte eine wegweisende Vorwahl-Runde werden. Insgesamt geht es in den drei Bundesstaaten um 441 der Delegiertenstimmen - das sind rund 11 Prozent.