... ist Autor und ehemaliger Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet". Er floh Anfang Juli 2016 nach Deutschland, nachdem er in seiner Heimat auf Geheiß der Regierung Erdogan wegen Spionage festgenommen und am Tag der Urteilsverkündung ein Anschlag auf ihn verübt worden war. Dündar lebt heute im Exil in Berlin, von wo aus er auch die Recherche für diesen Film startete. Da er nicht ohne Gefahr in die Türkei einreisen kann, wurde er für die Filmarbeiten von Kollegen vor Ort unterstützt. Dündar hat in der Vergangenheit in der Türkei zahlreiche Dokumentarfilme gedreht und veröffentlicht.

Bildquelle: dpa