Laut UBA ist der Stickstoffüberschuss in der deutschen Landwirtschaft seit Jahren zu hoch. Das Amt beziffert ihn für das Jahr 2017 auf 77 Kilogramm pro Hektar - eine Zahl, an der sich seit mehr als 20 Jahren praktisch nichts geändert habe. In Gebieten mit intensiver Tierhaltung, wo also besonders viel Gülle anfällt, sei der Stickstoffüberschuss sogar gestiegen. In der von Eurostat ermittelten Bruttostickstoffbilanz lag Deutschland 2015 im EU-Vergleich auf Rang acht und damit im oberen Drittel. Im Schnitt lag der Überschuss in der EU bei 49 Kilogramm pro Hektar - bei sinkender Tendenz.