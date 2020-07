Die Fachkraft ist in einem Dilemma, denn so schön sie ihren Beruf empfinde, so schwierig machten es ihr die Umstände, diesen guten Gewissens weiterempfehlen zu können. Sie fordert deshalb ein Umdenken der Politik, damit der Pflegeschlüssel angepasst und flächendeckend einheitliche Tarifverträge ausgehandelt werden können.