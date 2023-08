Kehrtwende in Ecuador: Die Partei von Fernando Villavicencio, der vor wenigen Tagen bei einem Attentat ums Leben kam, hat nun doch bei der Nachfolge anders entschieden: Die Partei Construye will nun bei der Wahl am kommenden Sonntag den Journalisten Christian Zurita ins Rennen schicken, wie bei einer Pressekonferenz am Sonntag in der Hauptstadt Quito bekannt gegeben wurde.