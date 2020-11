"This is Europe's Man on the Moon Moment", rief von der Leyen, als sie ihr Prestigeprojekt präsentierte: den Green Deal. Die EU als erster klimaneutraler Kontinent bis 2050, als Vorreiter und Vorbild in der ganzen Welt - das war die historische Vision, mit der von der Leyen als Kommissionspräsidentin antrat. So historisch wie die Mondlandung. An Respekt für so viel Ehrgeiz mangelt es nicht in Brüssel. Vor allem die Herzen der politischen Konkurrenz links von der Union gewann sie damit.