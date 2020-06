Mike Pompeo traf Aschraf Ghani in Kabul.

Quelle: Afghan Presidential Palace/AP/dpa

Wegen des Machtkampfs in der Regierung in Kabul streicht die US-Regierung Afghanistan eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern. Nach einem Besuch in Kabul sagte US-Außenminister Mike Pompeo, der Machtkampf "hat den amerikanisch-afghanischen Beziehungen geschadet". Zugleich drohte er mit Krüzung der Hilfen um eine weitere Milliarde Dollar.



Hintergrund ist der Streit zwischen Präsident Aschraf Ghani und seinem bisherigen Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah. Beide beanspruchen den Sieg bei der Präsidentschaftswahl.