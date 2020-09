Denn wenn etwa der größere Teil eines Chemieprodukts von der britischen Insel kommt, dann zählt dieses schon von Februar an eigentlich nicht mehr als in der EU gefertigt. Das gilt auch für andere Produkte: Liefert also ein deutsches Unternehmen ein solches Produkt in ein Land, das mit Großbritannien noch kein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, dann könnten darauf künftig Zölle fällig werden. Der bisher freie Handel wird also behindert.