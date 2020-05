Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat den Baubeginn des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin begrüßt. "Es würdigt die Friedliche Revolution in der DDR und die Courage der Menschen, die das SED-Regime unblutig stürzten und die Einheit Deutschlands möglich machten", erklärte die Bundeskulturbeauftragte in der Hauptstadt.



Vor dem rekonstruierten Stadtschloss entsteht das Denkmal in Form einer begehbaren Wippe auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals.