Knapp eine Woche nach Bundeskanzlerin Angela Merkels Besuch bei US-Präsident Joe Biden verkündeten Berlin und Washington am Mittwoch einen Durchbruch in dem Konflikt um die Ostsee-Pipeline. Der größte Bremsklotz beim angestrebten Neustart in den deutsch-amerikanischen Beziehungen ist damit vorerst abgeräumt. Die mit dem Projekt verbundenen Probleme sind es nicht. Die größten Knackpunkte: