Lothar de Maizière, geboren am 2. März 1940, war der letzte DDR-Ministerpräsident. Seine politische Karriere war kurz: Im November 1989 wurde der Rechtsanwalt Vorsitzender der Ost-CDU und kurz darauf Vorsitzender der "Allianz für Deutschland". Das Parteienbündnis aus Ost-CDU, Deutscher Sozialer Union (DSU) und Demokratischem Aufbruch (DA) war nur wenige Wochen zuvor von de Maizière und Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) geschmiedet worden.



Die Allianz gewann am 18. März 1990 mit mehr als 48 Prozent die erste freie Volkskammerwahl in der DDR. Lothar de Maizière wurde Ministerpräsident. Acht Monate stand er an der Spitze seines Landes. Lothar de Maizière ist der Cousin des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU).

Bildquelle: dpa