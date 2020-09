Kritiker bewerten die Vorsorgemaßnahmen anders: Nur sieben Kliniken in ganz Deutschland verfügen über so genannte Sonderisolierstationen und sind damit auf Seuchen spezialisiert. Die Kliniken befinden sich in Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Dort stehen speziell geschulte Ärzte und Pfleger bereit, um Erkrankte in hermetisch abgeriegelten Isolierstationen zu betreuen. Eindeutig zu wenig, findet der Virologe Kekulé.