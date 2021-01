Bei der Immobilie soll es sich nach den Angaben von Webseiten, die Informationen über neonazistische Aktivitäten in Thüringen sammeln, um einen Treff der rechten Szene in der Wartburgstadt handeln. Das Haus in der Mühlhäuser Straße war in der Vergangenheit bereits wiederholt zum Schauplatz von Polizeieinsätzen geworden.