Bukele ordnete zugleich an, dass die inhaftierten Mitglieder verschiedener Mara-Banden nicht mehr wie bislang in getrennten Zellen festgehalten werden. Damit ist davon auszugehen, dass die Gewalt in den Gefängnissen noch weiter eskaliert. Offiziellen Angaben zufolge befinden sich 12.862 Maras hinter Gittern, insgesamt gehören den Banden in dem mittelamerikanischen Land etwa 70.000 Menschen an.