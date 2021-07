Das heißt jedoch auch, dass der Stromverbrauch in Deutschland drastisch ansteigen wird: Altmaier rechnet nun mit einem um rund zehn Prozent höheren Stromverbrauch bis 2030. Eine neue Studie im Auftrag des Ministeriums gehe nach ersten Einschätzungen jetzt von einem Verbrauch von 645 bis 665 Terawattstunden aus, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin.