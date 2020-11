Gegen die AOK-Lösung spreche, dass sie vielleicht nicht so richtig funktioniere, führte der Gematik-Produktmanager aus. Konkret: "Das bedeutet, wenn Sie an Ihrem Praxisverwaltungssystem erwarten, dass Dokumente in einer gewissen Art und Weise berechtigt werden und das Aktensystem der AOK dann eine andere Sprache spricht, dann versteht man sich nicht."