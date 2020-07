Und der globale Berg an Elektroschrott wächst immer weiter, heißt es in dem Report, an dem unter anderem die Universität der Vereinten Nationen mitgeschrieben hat. 2019 seien 53,6 Millionen Tonnen zusammengekommen - ein Wachstum von 21 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Ein Rekord, so die Autoren. Und die Prognose sieht nicht anders aus: Im Jahr 2030 seien 74 Millionen Tonnen zu erwarten. Gezählt wird dabei alles, was einen Stecker oder eine Batterie hat.