Elon Musk und Alice Weidel (AfD) planen Talk auf X

Der Tech-Milliardär Elon Musk und die AfD-Chefin Alice Weidel wollen nach ZDF-Informationen in der kommenden Woche ein gemeinsames Gespräch auf Musks Online-Plattform X führen. Der Talk soll am Donnerstag, den 9. Januar, um 19 Uhr veröffentlicht werden. "Zentrale Themen werden vor allem die Meinungsfreiheit und die Vorstellungen der AfD für ein zukunftsfähiges Deutschland sein", sagte Weidels Sprecher Daniel Tapp.

Ein X-Nutzer hatte den Vorschlag für das Gespräch mit Weidel gemacht, nachdem Musk in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" erneut für die AfD geworben und breite Diskussionen und Kritik ausgelöst hatte. Später hatte der Milliardär einer AfD-nahen Influencerin, die sich ebenfalls zu der Debatte geäußert hatte, geschrieben: "Warte bis Alice und ich ein X-Spaces-Gespräch führen. Dann verlieren sie ihren Verstand" - versehen mit zwei Lachsmileys mit Tränen.