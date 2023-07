In einem Brief an Lindner hatte Paus aber schon Ende Juni ihre Bedenken deutlich gemacht. Die Absenkung des Elterngeldes habe "erhebliche gleichstellungspolitische Konsequenzen", so Paus. Es werde damit zu einer Leistung für Paare und verhindere eher, dass die Sorgearbeit für Kinder aufgeteilt wird. Dabei hatte man noch im Koalitionsvertrag vereinbart, diese an die Kaufpreisentwicklung anzupassen.