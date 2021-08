Über 30 Jahre nach dem Start des meistbeachteten deutschen Börsenbarometers Dax steht im September eine wichtige Änderung an: Die Zahl der Mitglieder wird von 30 auf 40 erweitert. Wer in die Topliga aufsteigt, will die Deutsche Börse am 3. September bekanntgeben. Als sicher gilt, dass Airbus dabei ist.