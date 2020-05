Ende des Zweiten Weltkriegs

Nachrichten | Politik - 8./9. Mai 1945: Kapitulation der Wehrmacht (19/22)

Am 8. und 9. Mai wird an mehreren Orten die bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen erklärt. Im Hauptquartier der Sowjettruppen in Berlin-Karlshorst setzt Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel seine Unterschriften unter die Kapitulationsurkunde. Am Morgen hatte dies Generaloberst Alfred Jodl im Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte im französischen Reims getan. Damit ist der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell beendet.