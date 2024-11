Behörde infomiert über Suche nach Atommüll-Endlager

Am Montag will die BGE einen Arbeitsstand veröffentlichen. Dieser zeige Gebiete, die einen oder zwei Prüfschritte der Sicherheitsuntersuchungen nicht überstanden hätten. Es folgen dann weitere Untersuchungen. Die Entscheidung über jene Standortregionen, die oberirdisch erkundet werden sollen, trifft in ein paar Jahren der Bundestag