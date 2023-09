Energetische Sanierung : Gut fürs Klima, aber unbezahlbar?

Vor drei Jahren zog er mit seiner Familie in ein kaum saniertes Haus mit Ölheizung. Er heizt nun vorrangig mit fünf Klimaanlagen mit Heizfunktion und spart so mindestens 1.600 Euro im Jahr Heizkosten. Im Internet lässt er andere an seinen Erfahrungen teilhaben, will Mut machen, sich an der Wärmewende zu beteiligen.