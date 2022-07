Das Vorgehen der Freien Sachsen in der Energiekrise schließt an ihren Protest in der Corona-Pandemie an. Damals demonstrierten sie vor den Privathäusern von Politikerinnen und Politikern. Flankiert wurde das mit Hass und Hetze in den sozialen Medien, vor allem im Messenger Telegram. Besonders ungeschützt ist dabei die kommunale Ebene.