So setzen etwa Hannover, Aachen und Cuxhaven auf kältere Wasserbecken. In Cuxhaven wurde in den Bädern nach Angaben der Stadt auch die Lufttemperatur gesenkt. Damit verspricht sich die Stadt zehn Prozent Gaseinsparungen pro Einrichtung im Monat, ohne das die Zahl der Besucherinnen und Besucher reduziert werden muss. In Hannover sollen Einsparungen auch die Temperatur des Duschwassers betreffen. Zuletzt hatte Städtetags-Chef Helmut Dedy auch in der "Rheinischen Post" eine "dauerhafte Anschlusslösung" für das auslaufende 9-Euro-Ticket gefordert.