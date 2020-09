Das Mindeste, was jetzt sehr schnell geschehen muss, sind wettbewerbsfähige Bedingungen. Stephan Weil (SPD)

"Das Mindeste, was jetzt sehr schnell geschehen muss, sind wettbewerbsfähige Bedingungen", forderte Weil. "In Deutschland haben wir beim Wasserstoff eine doppelte Belastung mit der EEG-Umlage", kritisierte er. "Unter diesen Bedingungen kann Wasserstoff nicht wettbewerbsfähig werden, also muss die Bundesregierung das zügig ändern", forderte der SPD-Politiker. "Ich habe keine triftige Erklärung dafür, warum das Wirtschaftsministerium nur im Schneckentempo vorangeht." Wasserstoff ist ein flexibler Energieträger - er kann etwa als Treibstoff für Autos oder in der Industrie eingesetzt werden.