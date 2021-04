Großbritannien hat seit Beginn der Pandemie fast 127.000 Tote mit dem Coronavirus gemeldet - die höchste Sterberate in Europa. Im aktuellen Lockdown sind die Fallzahlen auf der Insel stark gesunken, was auf das hohe Impftempo zurückgeführt wird. Mehr als 31 Millionen Menschen haben schon die erste Dosis eines Vakzins erhalten, also sechs von zehn Erwachsenen. Bis Juli strebt die Regierung an, allen Erwachsenen mindestens eine Dosis verabreicht zu haben.