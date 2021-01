Der Täter hatte am 20. Juni in einem Park in der Stadt Reading westlich von London mit einem Messer wahllos auf Passanten eingestochen. Drei Menschen wurden verletzt, drei weitere Menschen starben vor Ort. Bei ihnen handelte es sich um drei Freunde - den 36-jährigen Lehrer James Furlong, den 39-jährigen US-Bürger Joe Ritchie-Bennett und den 49-jährigen Wissenschaftler David Wails.