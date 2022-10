Zwar könne niemand in Ordnung finden, dass der Staat immer mehr Schulden mache. Außerdem müssten Ausgaben an anderer Stelle reduziert werden. Wichtiger sei jetzt aber ein klares Signal an die Menschen zu weiteren Entlastungen, das gebe das Grundgesetz auch her. Beim geplanten Entlastungspaket würden Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen. Wüst sagt: