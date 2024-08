Entwicklungspolitik unter Druck: Frau Schulze gegen alle

Aber an einem Freitag im Juni sitzt Wirtschaftsminister Robert Habeck auf einem Unternehmer-Podium und greift völlig unerwartet das wichtigste Projekt an, das das SPD-geführte Ministerium vorantreibt: das Lieferkettengesetz . Ministerin Svenja Schulze , so erzählen es Mitarbeiter noch zwölf Wochen später, sei geschockt gewesen.