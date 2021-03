Das Statistische Bundesamt erhebt zweierlei Gehaltslücken. Die 18 Prozent, von denen zumeist die Rede ist, sind der unbereinigte Wert. Dieser vergleicht den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ohne die ursächlichen Faktoren zu berücksichtigen. Die Differenz ist deshalb so groß, weil zum Beispiel mehr Frauen als Männer in schlechter bezahlten Berufen und in Teilzeit arbeiten.