Einige Ausnahmen greifen schon bei "normalen" Erbfällen. So spielt es beispielsweise bei der Vererbung eines Einfamilienhauses eine große Rolle, ob das Haus vom Erben weiter bewohnt wird. Dann verzichtet der Staat auf die Steuer. Das gilt allerdings nur bis zu einer Wohnfläche von 200 Quadratmetern. Jüngst machte Schlagzeilen, dass in Zeiten von stark gestiegenen Preisen manche Top-Immobilien am Tegernsee einen so hohen Wert hatten, dass die Erben die anfallende Steuer nur durch einen Verkauf des Hauses aufbringen konnten.