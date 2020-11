Karikaturen: Erdogan versteht keinen Spaß

Titelseite von "Charlie Hebdo" mit Erdogan-Karikatur.

Quelle: dpa

"Das türkische Strafgesetzbuch fordert, dass Angriffe auf unser Land und unsere Werte verfolgt werden", erklärte der türkische Außenminister Abdülhamit Gül. "Die zuständigen Behörden haben daher die nötigen Schritte eingeleitet."



Regelmäßig gibt es in der Türkei Prozesse wegen Präsidentenbeleidigung. Zehntausende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, tausende Urteile gesprochen. Anlass kann dabei schon das Liken oder Weiterleiten von kritischen Posts auf Twitter oder Facebook sein. Zahlreiche deutsche Staatsbürger türkischer Herkunft wurden bereits bei der Einreise festgenommen und wegen Beleidigung des türkischen Staatsoberhaupts vor Gericht gestellt. Das Auswärtige Amt warnt auf der eigenen Webseite Türkeiurlauber vor der Gefahr, wegen Kommentaren, die in Deutschland von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, in der Türkei juristisch belangt zu werden.