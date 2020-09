Erdogan will im Bürgerkriegsland Libyen die international anerkannte Regierung in Tripolis weiter militärisch unterstützen. Er sagte bei einer Pressekonferenz mit Merkel, dass General Chalifa Haftar, der sich mit der Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch in Tripolis einen Machtkampf liefert, in den vergangenen Tagen seine Angriffe verstärkt habe. Die Türkei sei entschlossen, die libyschen Brüder nicht allein zu lassen.



Sowohl Ankara als auch Berlin setzen sich für einen Waffenstillstand ein, aber die Türkei schlägt sich klar auf eine Seite im Bürgerkrieg. Sie hat jüngst eigene Soldaten nach Libyen entsandt. Das hatte angesichts der Einmischung auch anderer regionaler Akteure die Sorgen vor einem Stellvertreterkrieg verschärft und zu einer Serie internationaler Krisentreffen geführt. Erdogan betonte aber erneut, dass die türkischen Soldaten für Ausbildungszwecke dort seien. Im Bürgerkrieg in Libyen hat Berlin die Rolle eines Vermittlers übernommen und am vergangenen Sonntag eine Libyen-Konferenz in Berlin ausgerichtet.