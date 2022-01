Eine harmlose Demo in Köln wird Gönül zum Verhängnis. Im Jahr 2012 hatte sie an einer Protestaktion auf einem Ausflugsdampfer in Köln teilgenommen. Neun Aktivist*innen forderten damals die Freilassung kurdischer Hungerstreikender in der Türkei. Ein Verfahren gegen Gönül wird später von der Staatsanwaltschaft Köln eingestellt. Doch Jahre später tauchen die Akten plötzlich in Ankara auf, bilden die Grundlage einer Terror-Anklage. Es folgt eine Ausreisesperre.